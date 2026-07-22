La pista che potrebbe portare Remo Freuler in giallorosso potrebbe rivelarsi impercorribile

In questi ultimi mesi il nome di Remo Freuler era stato accostato parecchie volte alla Roma, per via soprattutto della conoscenza e della stima che Gasperini nutre nei confronti del centrocampista. Tuttavia, la possibilità di vedere l’ex Atalanta con la maglia giallorossa potrebbe sfumare definitivamente. Come riportato da Gianluca di Marzio, infatti, sullo svizzero sarebbe piombato forte questa notte il club arabo NEOM, tanto che gli avrebbe presentato un’offerta per cominciare una nuova avventura in Saudi League.

Sullo svincolato, però si sarebbe fatto anche. Il club francese ritiene l’identikit dello svizzero quello perfetto da aggiungere per la propria rosa, ma l’avanzamento dell’affare con il club saudita potrebbe frenare una possibile operazione.