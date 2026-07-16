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Roma, Celik nel mirino della Juventus: accordo trovato, ma i bianconeri tentano il sorpasso

Guido Rufino
Pubblicato 24 minuti fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Celik nel mirino della Juventus: accordo trovato, ma i bianconeri tentano il sorpasso

Il futuro di Zeki Celik sembrava ormai definito, ma nelle ultime ore si è registrato un nuovo scenario di mercato. 

Accordo con la Roma

La Roma ha trovato l’accordo per il rinnovo di Zeki Celik, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno insieme a quelli di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Per il terzino turco manca soltanto l’ufficialità, ma l’intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta, con il club deciso a proseguire il rapporto anche nella prossima stagione.

La fonte e l’inserimento della Juventus

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe avviato un tentativo per convincere Celik a vestire il bianconero. Il club piemontese starebbe lavorando sotto traccia per provare a inserirsi nella trattativa e valutare un possibile colpo a parametro zero prima dell’annuncio ufficiale del rinnovo con la Roma.

La situazione resta in evoluzione

Al momento la posizione della Roma non sembra essere cambiata e resta fiduciosa di chiudere definitivamente la questione con l’annuncio del prolungamento. L’interesse della Juventus, però, rappresenta un elemento da monitorare nelle prossime ore, anche se i giallorossi confidano nell’accordo già raggiunto con il giocatore per allontanare ogni possibile sorpresa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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