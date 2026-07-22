Calciomercato Roma, si lavora sull’attacco: da Nusa a Tresoldi, ecco i possibili acquisti

La Roma lavora per completare il reparto offensivo

La Roma, ancora a secco di acquisti è pronta a completare il reparto offensivo. D’Amico è a lavoro per consegnare al più presto un esterno offensivo di piede destro a Gasperini. Sfumato Summerville, promesso sposo di Simone Inzaghi in Arabia, i giallorossi si riversano su Nusa. L’esterno norvegese, in forza al Lipsia, è il primo nome sulla lista, come riporta Alfredo Pedullà.

Per quanto riguarda l’attacco invece, in caso di cessione di Dovbyk, lavaluta Tresoldi. Restano sullo sfondodel Bologna e Pellegrino del Parma, seguito anche dalla Juve di Massara.