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Calciomercato Roma, si lavora sull’attacco: da Nusa a Tresoldi, ecco i possibili acquisti

Edoardo Mattei
Pubblicato 4 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si lavora sull’attacco: da Nusa a Tresoldi, ecco i possibili acquisti

La Roma lavora per completare il reparto offensivo

La Roma, ancora a secco di acquisti è pronta a completare il reparto offensivo. D’Amico è a lavoro per consegnare al più presto un esterno offensivo di piede destro a Gasperini. Sfumato Summerville, promesso sposo di Simone Inzaghi in Arabia, i giallorossi si riversano su Nusa. L’esterno norvegese, in forza al Lipsia, è il primo nome sulla lista, come riporta Alfredo Pedullà.

Per quanto riguarda l’attacco invece, in caso di cessione di Dovbyk, la Roma valuta Tresoldi. Restano sullo sfondo Castro del Bologna e Pellegrino del Parma, seguito anche dalla Juve di Massara.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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