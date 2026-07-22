Roma, scelto l’erede di Bruno Conti: Mirko Manfrè guiderà il settore giovanile

La Roma volta pagina anche nel settore giovanile. Dopo l’addio di Bruno Conti, il club giallorosso ha individuato il profilo che raccoglierà la sua importante eredità.
Il nuovo responsabile
Dopo 53 anni di storia condivisa, Bruno Conti ha salutato ufficialmente la Roma al termine della sua esperienza nel club. L’ex numero 7 giallorosso ricopriva il ruolo di responsabile delle categorie giovanili dalla Under 10 alla Under 14, contribuendo negli anni alla crescita di numerosi talenti poi approdati nel calcio professionistico.