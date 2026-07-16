Roma, parte il precampionato: calendario delle amichevoli e rientro dei nazionali

Gasperini prepara la nuova stagione tra Trigoria, ritiro in Galles e test internazionali

La Roma ha inaugurato ufficialmente la preparazione estiva lo scorso 13 luglio, quando la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare il lavoro agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il tecnico avrà a disposizione diverse settimane per costruire il gruppo in vista dell’inizio del campionato, con una serie di amichevoli già definite. Tra gli impegni della prima fase del ritiro figura anche il confronto con il Trastevere, formazione di Serie D, in programma il 23 luglio a Trigoria. L’orario della gara sarà comunicato successivamente. Prima della partenza per il Regno Unito, i giallorossi affronteranno inoltre Sorianese, Roma City e la consueta sfida contro la Primavera.

Il programma dei test estivi

Dal 31 luglio all’8 agosto la Roma svolgerà la seconda parte della preparazione in Galles, dove sono previste diverse amichevoli di livello internazionale. Il primo appuntamento sarà il 1° agosto contro il Cardiff City, seguito da una gara interna con il Cannes, società appartenente alla famiglia Friedkin. Successivamente i giallorossi scenderanno in campo il 4 agosto contro il Newport County, mentre l’8 agosto sarà la volta del Brighton all’American Express Stadium.

L’ultimo impegno del precampionato rappresenterà anche il test più prestigioso: il 15 agosto la squadra capitolina affronterà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, con fischio d’inizio fissato alle 17:30. Sarà l’ultima verifica prima dell’esordio ufficiale in Serie A, previsto il 24 agosto allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina guidata da Fabio Grosso.

Gruppo ancora incompleto a Trigoria

Nella fase iniziale del ritiro Gasperini lavora con un organico ridotto composto da 17 calciatori. Tra i presenti c’è Paulo Dybala, fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027, insieme ad Angelino, Cristante, Dovbyk, Mancini, Soulé, Svilar, Pisilli, Gollini, Hermoso, Rensch, Wesley, Ghilardi, De Marzi, Vasquez, Vaz e Ziolkowski. Al gruppo sono stati aggregati anche alcuni giovani e diversi giocatori il cui futuro resta da definire durante il mercato, tra cui Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. Non hanno invece preso parte ai primi giorni di lavoro Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, attesi nelle prossime settimane.

Il ritorno dei nazionali

L’organico si completerà progressivamente con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Evan Ndicka e Malen sono attesi a Trigoria il 22 luglio, mentre El Aynaoui raggiungerà la squadra il 30 luglio.

Nei prossimi giorni tornerà a disposizione anche Manu, dopo la conclusione dell’avventura della Francia al Mondiale, terminata con la sconfitta contro la Spagna in semifinale. Il centrocampista francese inizierà così la preparazione agli ordini di Gasperini, mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni di mercato sul suo futuro.