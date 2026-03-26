Brasile, Wesley ancora titolare: Ancelotti gli affida la fascia destra contro la Francia

Il Brasile continua a testare nuove soluzioni sulle corsie esterne e, partita dopo partita, arrivano segnali interessanti anche in chiave futura. Un’indicazione importante nelle gerarchie della Seleção, soprattutto in vista dei prossimi impegni internazionali.La notizia arriva dalle comunicazioni ufficiali legate alla gara tra Brasile e Francia, con le scelte di formazione rese note dallo staff tecnico guidato da Carlo Ancelotti.
Entrando nel dettaglio, sarà ancora Wesley França a presidiare la fascia destra dal primo minuto contro la Francia. Per l’ex Flamengo si tratta della sesta presenza complessiva con la Nazionale brasiliana e della seconda consecutiva da titolare, segnale di fiducia crescente da parte del CT. Una nuova occasione per consolidarsi e dimostrare di poter diventare una soluzione stabile in un ruolo sempre più strategico nel calcio moderno.https://www.instagram.com/p/DWW5aHtiCTo/?igsh=MTc1MWp6Z3NndG5zdg==