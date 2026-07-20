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Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 20/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo

La Roma è pronta a blindare anche Lorenzo Pellegrini: restano soltanto gli ultimi dettagli da limare

Dopo Dybala, Mancini e Cristante ora è il momento di Lorenzo Pellegrini. Sarà il numero 7 il prossimo a sedersi e a prolungare la sua storia d’amore con la Roma. Nonostante una stagione difficile e diverse indiscrezioni che lo accostavano a diverse squadre, il centrocampista  ha sempre messo al primo posto i colori giallorossi e lo stesso Gasperini ne ha ribadito l’importanza, non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

I dettagli del rinnovo di Pellegrini

Nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe firmare un contratto che lo legherà alla Roma fino al giugno del 2028 e percepirà un ingaggio pari a 2.8 milioni di euro a stagione. L’entourage dell’ex capitano e la società capitolina stanno trattando gli ultimi dettagli, e come fa sapere Nicolò Schira nel contratto dell’ex Sassuolo sarà inserita anche l’opzione di rinnovo automatico per prolungare l’accordo fino al 2029.

 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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