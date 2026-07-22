Summerville, la Roma ci prova fino all’ultimo ma l’Al Hilal accelera: il sorpasso saudita sembra decisivo

La Roma rischia di perdere uno degli obiettivi principali per l’attacco. Crysencio Summerville è ancora al centro di un vero e proprio duello di mercato.

Il tentativo di Gasperini e D’Amico

La Roma non ha intenzione di arrendersi e nella notte sono arrivati nuovi contatti diretti con il giocatore. Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico hanno chiamato Summerville per provare a convincerlo a scegliere la Capitale, puntando sul progetto tecnico e sul ruolo centrale che avrebbe avuto nella squadra giallorossa. L’olandese avrebbe ribadito il suo gradimento per la Roma, lasciando ancora una piccola speranza al club.

L’Al Hilal però accelera

, però, arrivano segnali differenti: secondo quanto riferito daavrebbe deciso di accettare la proposta. Il club saudita sarebbe convinto di avere ormai il giocatore in pugno e avrebbe messo sul tavolo un contratto quinquennale. Laè stata informata della situazione e, in attesa della decisione definitiva, ha già iniziato a valutare alternative per il reparto offensivo.