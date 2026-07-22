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Summerville, la Roma ci prova fino all’ultimo ma l’Al Hilal accelera: il sorpasso saudita sembra decisivo

Guido Rufino
Pubblicato 35 secondi fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville, la Roma ci prova fino all’ultimo ma l’Al Hilal accelera: il sorpasso saudita sembra decisivo

La Roma rischia di perdere uno degli obiettivi principali per l’attacco. Crysencio Summerville è ancora al centro di un vero e proprio duello di mercato. 

Il tentativo di Gasperini e D’Amico

La Roma non ha intenzione di arrendersi e nella notte sono arrivati nuovi contatti diretti con il giocatore. Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico hanno chiamato Summerville per provare a convincerlo a scegliere la Capitale, puntando sul progetto tecnico e sul ruolo centrale che avrebbe avuto nella squadra giallorossa. L’olandese avrebbe ribadito il suo gradimento per la Roma, lasciando ancora una piccola speranza al club.

L’Al Hilal però accelera

Dall’Olanda, però, arrivano segnali differenti: secondo quanto riferito da Sacha Tovalieri, Summerville avrebbe deciso di accettare la proposta dell’Al Hilal. Il club saudita sarebbe convinto di avere ormai il giocatore in pugno e avrebbe messo sul tavolo un contratto quinquennale. La Roma è stata informata della situazione e, in attesa della decisione definitiva, ha già iniziato a valutare alternative per il reparto offensivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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