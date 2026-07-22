Lutto per Vincenzo Montella: morta la sorella Caterina

Lutto per Vincenzo Montella: il messaggio della Federazione turca e la vicinanza dell’AS Roma dopo la scomparsa della sorella Caterina.

Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella. Caterina Montella, sorella del commissario tecnico della Turchia, è deceduta in ospedale, dove era ricoverata in seguito a un tragico incidente domestico. Una notizia che ha suscitato profonda commozione, accompagnata da numerosi messaggi di vicinanza nei confronti dell’ex attaccante, tra le altre, di Roma, Empoli, Genoa, Sampdoria e Fulham, e della sua famiglia.

Dalla Turchia a Roma, i messaggi di cordoglio

Laha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, manifestando la propria vicinanza al tecnico che guida la selezione nazionale: “Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. A Vincenzo e all’intera famiglia esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”, si legge nella nota.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio è arrivato anche quello della società capitolina, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza a uno dei protagonisti della conquista del terzo scudetto giallorosso: “L’AS Roma esprime cordoglio e vicinanza a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Il Club si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari.”

Come riportato dall’ANSA, l’ultimo saluto a Caterina Montella si è svolto oggi alle 16.30 nella Chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove è stata celebrata la cerimonia funebre.