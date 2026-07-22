Roma, Malen e Ndicka tornano a Trigoria: primo allenamento dopo il Mondiale

Gasperini ritrova due pedine importanti in attesa dei rinforzi dal calciomercato

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. In attesa che il calciomercato regali nuovi innesti alla rosa giallorossa, il tecnico della Roma può nuovamente contare su Donyell Malen ed Evan Ndicka, rientrati oggi a Trigoria dopo il periodo di vacanza successivo al Mondiale. L’attaccante olandese e il difensore ivoriano hanno svolto il primo allenamento insieme ai compagni, tornando ufficialmente a disposizione dello staff tecnico in vista della preparazione per la nuova stagione.

Ndicka e Malen di nuovo con il gruppo

Entrambi i giocatori avevano beneficiato di alcuni giorni di riposo dopo gli impegni con le rispettive nazionali nella rassegna iridata. Il loro cammino al Mondiale si era concluso ai sedicesimi di finale: la Costa d’Avorio di Ndicka è stata eliminata dalla Norvegia, mentre l’Olanda di Malen è uscita dalla competizione per mano del Marocco.

Con il loro rientro,recupera due elementi importanti della rosa, in attesa che la società completi le operazioni di mercato per consegnargli un organico ancora più competitivo in vista dell’inizio della stagione.