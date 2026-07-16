ULTIM'ORA
Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte Roma, Celik nel mirino della Juventus: accordo trovato, ma i bianconeri tentano il sorpasso Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid Calciomercato Roma, Sarri fa chiarezza su Ederson: “Sarà un pilastro dell’Atalanta” Mercato Roma, spunta anche Timber per il centrocampo: è concorrenza con il Besiktas Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti Roma, possibile addio a Koné: Ederson tra le opzioni per il centrocampo
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid

La Roma continua a lavorare per regalare nuovi innesti a Gasperini. La società sta seguendo con attenzione anche Endrick

Secondo quanto riferito dal portale inglese CaughtOffside, il club capitolino starebbe seriamente pensando di portare Endrick nella capitale. Dopo una stagione in prestito in Francia, al Lione, il talento brasiliano ha fatto ritorno al Real Madrid, con cui la società giallorossa starebbe parlando per dare il via ad una trattativa.

I blancos hanno da poco dato il benvenuto a Josè Mourinho che li guiderà nel corso della prossima stagione. Molto del futuro del classe del 2006 passerà proprio dalle mani dello Special One, che dovrà decidere se dargli fiducia oppure no. Intanto, la Roma resta sullo sfondo e valuta con attenzione la situazione.

La stagione di Endrick con il Lione

Con la maglia dei Les Gones, nella passata stagione, Endrick ha messo a segno 5 gol e servito 7 assist in 16 apparizioni totali. Numeri che gli hanno permesso di disputare il Mondiale con il suo Brasile che però si è concluso agli ottavi di finale e con cui l’attaccante ha giocato appena quattro partite. Il giocatore stesso è alla ricerca di una nuova squadra con la quale rilanciarsi e mostrare tutto il suo talento.

#asr #asroma #d'amico #endrick #Gasperini #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182543 articoli

ARTICOLI CORRELATI