Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid

La Roma continua a lavorare per regalare nuovi innesti a Gasperini. La società sta seguendo con attenzione anche Endrick
Secondo quanto riferito dal portale inglese CaughtOffside, il club capitolino starebbe seriamente pensando di portare Endrick nella capitale. Dopo una stagione in prestito in Francia, al Lione, il talento brasiliano ha fatto ritorno al Real Madrid, con cui la società giallorossa starebbe parlando per dare il via ad una trattativa.I blancos hanno da poco dato il benvenuto a Josè Mourinho che li guiderà nel corso della prossima stagione. Molto del futuro del classe del 2006 passerà proprio dalle mani dello Special One, che dovrà decidere se dargli fiducia oppure no. Intanto, la Roma resta sullo sfondo e valuta con attenzione la situazione.