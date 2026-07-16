Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid

La Roma continua a lavorare per regalare nuovi innesti a Gasperini. La società sta seguendo con attenzione anche Endrick

Secondo quanto riferito dal portale inglese CaughtOffside, il club capitolino starebbe seriamente pensando di portare Endrick nella capitale. Dopo una stagione in prestito in Francia, al Lione, il talento brasiliano ha fatto ritorno al Real Madrid, con cui la società giallorossa starebbe parlando per dare il via ad una trattativa.

La stagione di Endrick con il Lione

I blancos hanno da poco dato il benvenuto ache li guiderà nel corso della prossima stagione. Molto del futuro del classe del 2006 passerà proprio dalle mani dello, che dovrà decidere se dargli fiducia oppure no. Intanto, laresta sullo sfondo e valuta con attenzione la situazione.

Con la maglia dei, nella passata stagione,ha messo a segnoe servitointotali. Numeri che gli hanno permesso di disputare ilcon il suoche però si è concluso agli ottavi di finale e con cui l’attaccante ha giocato appena. Il giocatore stesso è alla ricerca di una nuova squadra con la quale rilanciarsi e mostrare tutto il suo talento.