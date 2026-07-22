Bonucci svela il retroscena: “Alla Roma era tutto fatto”. Poi Mourinho cambiò idea

Leonardo Bonucci rompe il silenzio sul clamoroso trasferimento sfumato alla Roma nell’inverno del 2024.
Accordo raggiunto
Leonardo Bonucci ha confermato durante l’intervento a Prime Video Sport, che nel mercato di gennaio 2024 il suo trasferimento alla Roma era praticamente definito. José Mourinho lo aveva individuato come il rinforzo ideale per dare esperienza e leadership alla difesa giallorossa e, come raccontato dallo stesso ex centrale della Juventus, i contatti tra le parti erano continui. L’accordo era stato raggiunto poco prima di Natale e il portoghese gli aveva persino chiesto di continuare ad allenarsi con intensità perché lo immaginava già in campo il 3 gennaio contro la Cremonese.
Il peso della piazza
A far saltare l’operazione, però, fu il forte malcontento di una parte della tifoseria romanista dopo la diffusione della notizia durante le festività natalizie. Bonucci
ha spiegato che Mourinho
, convinto in quel momento di poter proseguire la propria avventura sulla panchina della Roma
anche grazie al sostegno dei tifosi, preferì non alimentare ulteriori polemiche e decise di rinunciare all’operazione senza più ricontattarlo. Una scelta che lasciò l’ex difensore amareggiato, anche se oggi guarda a quella vicenda con serenità, raccontando di aver poi ringraziato lo Special One a Istanbul
perché quel mancato trasferimento gli permise di vivere un’altra esperienza e conoscere una città che ha definito splendida.