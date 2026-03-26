Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: azzurri in finale

L’Italia risponde presente in una serata tutt’altro che semplice e compie un passo decisivo verso il Mondiale 2026. Non è stata una gara spettacolare sin dall’inizio, ma proprio per questo il successo assume ancora più valore: gli azzurri hanno saputo soffrire e colpire al momento giusto, dimostrando maturità e concretezza.

La vittoria per 2-0 controarriva al termine di una partita inizialmente bloccata, con gli uomini difermati sullo 0-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa cambia tutto: primasblocca il match, poichiude i conti, regalando agli azzurri un successo meritato per quanto visto nella seconda metà di gara. Per i giocatori giallorossi convocati c’è stato spazio perentrato in campo all’84’, mentreha giocato per tutti e 90 i minuti. Panchina invece per

Oraè a soli 90 minuti dal sogno: nell’ultimo atto dei playoff affronterà una tra, ancora in equilibrio dopo i tempi supplementari. Un ultimo ostacolo separa gli azzurri dalla qualificazione alla

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

A disp.: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito.

All: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Nord (5-4-1) – P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley.

A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis.

All: Michael O’Neill.

LIVE – 22:25

1’ – Inizia il primo tempo!

27’ – Partira tesa con l’Italia che tiene il pallino del gioco ma non riesce a trovare il gol del vantaggio.

34’ – L’Italia spinge con due calci d’angolo di seguito ma il pallone si spegne sul fondo.

41’ – Altro calcio d’angolo pericoloso ma molto imprecisione davanti la porta.

45’ – Un minuto di recupero.

45’ +1 – Fine primo tempo.

46’ – Inizio secondo tempo.

53’ – Occasione clamorosa per l’Italia con Retegui che non sfrutta l’errore irlandese allungandosi troppo il pallone.

55’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL TONALI PORTA AVANTI L’ITALIA

72’ – Italia ancora pericolosa sul calcio d’angolo con Pio Esposito ma la difesa irlandese salva sulla linea.

78’ – Occasione per l’Italia con Kean che in acrobazia va vicino al raddoppio.

79’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KEAN RADDOPPIA PER L’ITALIA

83’ – Cambi per l’Italia, escono Tonali e Politano entrano Palestra e Pisilli.

90’ – Tre minuti di recupero.

90’ +3 – Finisce il secondo tempo l’Italia è in finale playoff.