Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: azzurri in finale

L’Italia risponde presente in una serata tutt’altro che semplice e compie un passo decisivo verso il Mondiale 2026. Non è stata una gara spettacolare sin dall’inizio, ma proprio per questo il successo assume ancora più valore: gli azzurri hanno saputo soffrire e colpire al momento giusto, dimostrando maturità e concretezza.La vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord arriva al termine di una partita inizialmente bloccata, con gli uomini di Gennaro Gattuso fermati sullo 0-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa cambia tutto: prima Sandro Tonali sblocca il match, poi Moise Kean chiude i conti, regalando agli azzurri un successo meritato per quanto visto nella seconda metà di gara. Per i giocatori giallorossi convocati c’è stato spazio per Pisilli entrato in campo all’84’, mentre Mancini ha giocato per tutti e 90 i minuti. Panchina invece per Cristante. Ora l’Italia è a soli 90 minuti dal sogno Mondiale: nell’ultimo atto dei playoff affronterà una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, ancora in equilibrio dopo i tempi supplementari. Un ultimo ostacolo separa gli azzurri dalla qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
A disp.: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito.
All: Gennaro Gattuso.
Irlanda del Nord (5-4-1) – P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley.
A disp.: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis.
All: Michael O’Neill.
LIVE – 22:25
1’ – Inizia il primo tempo!
27’ – Partira tesa con l’Italia che tiene il pallino del gioco ma non riesce a trovare il gol del vantaggio.
34’ – L’Italia spinge con due calci d’angolo di seguito ma il pallone si spegne sul fondo.
41’ – Altro calcio d’angolo pericoloso ma molto imprecisione davanti la porta.
45’ – Un minuto di recupero.
45’ +1 – Fine primo tempo.
46’ – Inizio secondo tempo.
53’ – Occasione clamorosa per l’Italia con Retegui che non sfrutta l’errore irlandese allungandosi troppo il pallone.
55’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL TONALI PORTA AVANTI L’ITALIA
72’ – Italia ancora pericolosa sul calcio d’angolo con Pio Esposito ma la difesa irlandese salva sulla linea.
78’ – Occasione per l’Italia con Kean che in acrobazia va vicino al raddoppio.
79’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KEAN RADDOPPIA PER L’ITALIA
83’ – Cambi per l’Italia, escono Tonali e Politano entrano Palestra e Pisilli.
90’ – Tre minuti di recupero.
90’ +3 – Finisce il secondo tempo l’Italia è in finale playoff.