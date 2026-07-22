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Summerville dice addio alla Roma: l’offerta dell’Al Hilal fa la differenza

Edoardo Mattei
Pubblicato 1 ora fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville dice addio alla Roma: l’offerta dell’Al Hilal fa la differenza

Crysencio Summerville ha scelto di proseguire la propria carriera in Arabia Saudita, rinunciando definitivamente al trasferimento alla Roma. Dopo un’attenta valutazione delle opportunità disponibili, l’esterno offensivo olandese ha deciso di accettare la proposta economica presentata dall’Al Hilal, club allenato da Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore la società saudita era entrata con decisione nella trattativa, mettendo sul tavolo un contratto da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra nettamente superiore rispetto ai 3,6 milioni annui offerti dalla Roma, proposta che il giocatore aveva inizialmente accolto con favore. Dopo giorni di riflessione, Summerville ha quindi scelto di privilegiare l’aspetto economico. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione si chiuderà per un valore complessivo di 65 milioni di euro, bonus inclusi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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