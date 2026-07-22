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Roma, sirene turche per El Aynaoui: il Fenerbahce lo mette nel mirino. La situazione

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, sirene turche per El Aynaoui: il Fenerbahce lo mette nel mirino. La situazione

Il mercato della Roma entra nel vivo anche sul fronte delle possibili uscite. Dopo un Mondiale da protagonista con il Marocco, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diversi club. 

Il sondaggio del Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino è uno dei profili individuati dal club turco per sostituire N’Golo Kanté e la sua crescita negli ultimi mesi avrebbe attirato l’attenzione della società di Istanbul. Al momento, però, non sarebbe stata ancora presentata un’offerta ufficiale alla Roma.

La Roma valuta il mercato

Il futuro del centrocampista dipenderà anche dalle esigenze del club giallorosso, chiamato a completare alcune operazioni entro la fine del mese per rispettare i parametri finanziari. Oltre a El Aynaoui, resta sotto osservazione anche Manu Koné, seguito da Manchester United e Al Ahli. La Roma dovrà quindi decidere se sacrificare uno dei suoi centrocampisti per generare liquidità e proseguire il proprio mercato in entrata.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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