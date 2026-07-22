Roma, sirene turche per El Aynaoui: il Fenerbahce lo mette nel mirino. La situazione

Il mercato della Roma entra nel vivo anche sul fronte delle possibili uscite. Dopo un Mondiale da protagonista con il Marocco, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diversi club.
Il sondaggio del Fenerbahce
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino è uno dei profili individuati dal club turco per sostituire N’Golo Kanté e la sua crescita negli ultimi mesi avrebbe attirato l’attenzione della società di Istanbul. Al momento, però, non sarebbe stata ancora presentata un’offerta ufficiale alla Roma.