Roma, sirene turche per El Aynaoui: il Fenerbahce lo mette nel mirino. La situazione

Il mercato della Roma entra nel vivo anche sul fronte delle possibili uscite. Dopo un Mondiale da protagonista con il Marocco, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diversi club.

Il sondaggio del Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino è uno dei profili individuati dal club turco per sostituire N’Golo Kanté e la sua crescita negli ultimi mesi avrebbe attirato l’attenzione della società di Istanbul. Al momento, però, non sarebbe stata ancora presentata un’offerta ufficiale alla Roma.

La Roma valuta il mercato

Il futuro del centrocampista dipenderà anche dalle esigenze del club giallorosso, chiamato a completare alcune operazioni entro la fine del mese per rispettare i parametri finanziari. Oltre a, resta sotto osservazione anche, seguito da. Ladovrà quindi decidere se sacrificare uno dei suoi centrocampisti per generare liquidità e proseguire il proprio mercato in entrata.