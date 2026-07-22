Calciomercato Roma, Dovbyk verso l’addio: il Villarreal si aggiunge alla corsa

Fiorentina, Genoa e Real Betis seguono l’attaccante ucraino, mentre i giallorossi lavorano alla cessione

Il futuro di Artem Dovbyk sembra essere sempre più lontano dalla Roma. L’attaccante ucraino potrebbe lasciare la Capitale nel corso di questa sessione di calciomercato, con diversi club pronti a contendersi il suo cartellino. Secondo le ultime indiscrezioni, anche il Villarreal avrebbe manifestato un concreto interesse per il centravanti giallorosso, ampliando così la lista delle società che stanno monitorando la sua situazione.

La Roma cerca una soluzione a titolo definitivo

Stando a quanto riferito da Ekrem Konur, Dovbyk avrebbe dato la propria disponibilità a cambiare squadra, aprendo alla possibilità di una cessione anche nel caso in cui l’operazione comportasse una minusvalenza per il club capitolino. La dirigenza della Roma sarebbe al lavoro insieme agli intermediari per individuare una soluzione che consenta il trasferimento del giocatore a titolo definitivo, così da definire il futuro dell’attaccante nel più breve tempo possibile.

Villarreal, Fiorentina, Genoa e Betis sulle tracce di Dovbyk

La concorrenza per il classe 1997 è destinata ad aumentare. La Fiorentina avrebbe già mosso i primi passi presentando un’offerta ufficiale, mentre il Genoa sarebbe stato contattato dagli agenti del calciatore per valutare un possibile interesse. Dalla Liga, oltre al Villarreal, continua a seguire con attenzione la situazione anche il Real Betis, pronto a inserirsi qualora si creassero le condizioni favorevoli per portare l’attaccante ucraino in Spagna.