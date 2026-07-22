La questione che riguarda il futuro di Crysenscio Summerville si sta facendo sempre più calda, e le prossime ore potrebbero essere cruciali

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, Crysencio Summerville si starebbe prendendo ancora dell’altro tempo per riflettere sul suo futuro. Sul giocatore continua ad esserci forte la Roma, che nella giornata di ieri aveva raggiunto l’accordo definitivo con il West Ham dopo tre proposte rifiutate. Tuttavia, in queste ultime ore si è inserito nella corsa anche l’Al-Hilal che ha presentato sia al giocatore che al club inglese una maxi-offerta.