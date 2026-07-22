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Calciomercato Roma, aggiornamenti su Summerville nel giro di poche ore

Dienabou Balde
Pubblicato 3 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, aggiornamenti su Summerville nel giro di poche ore

La questione che riguarda il futuro di Crysenscio Summerville si sta facendo sempre più calda, e le prossime ore potrebbero essere cruciali

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, Crysencio Summerville si starebbe prendendo ancora dell’altro tempo per riflettere sul suo futuro. Sul giocatore continua ad esserci forte la Roma, che nella giornata di ieri aveva raggiunto l’accordo definitivo con il West Ham dopo tre proposte rifiutate. Tuttavia, in queste ultime ore si è inserito nella corsa anche l’Al-Hilal che ha presentato sia al giocatore che al club inglese una maxi-offerta.

Da tempo, l’olandese aveva dato il suo sì alla società capitolina per iniziare una nuova avventura in giallorosso. Ma l’entrata in gioco dei sauditi ha cambiato completamente le carte in tavola e ora Crysencio Summerville dovrà decidere se partire per Roma oppure per l’Arabia. D’Amico e Gasperini seguono con attenzione l’evolversi della situazione. I due, nella nottata, hanno più volte chiamato il giocatore stesso per convincerlo a mantenere la parola data, e restano fiduciosi che l’attaccante possa scegliere, ancora una volta, la Roma.

 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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