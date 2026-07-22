Garnacho sfuma, la Roma perde un altro obiettivo: l’argentino resta in Premier e sceglie l’Aston Villa

La corsa della Roma ai rinforzi offensivi perde un altro protagonista. Dopo giorni di valutazioni e contatti, Alejandro Garnacho ha scelto di rimanere in Inghilterra.

Emery decisivo

Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento dell’esterno argentino, che resterà quindi in Premier League. A convincere il giocatore è stato soprattutto il pressing di Unai Emery, protagonista di un colloquio diretto con il classe 2004 e decisivo nel fargli accettare la destinazione Birmingham.

La formula e il mercato giallorosso

L’accordo traè stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una soluzione differente rispetto a quella proposta dalla, che aveva valutato solamente un prestito senza ulteriori condizioni. I giallorossi devono quindi cancellaredalla lista degli obiettivi e concentrarsi sugli altri profili per l’attacco, con la situazione legata aancora in bilico dopo l’inserimentol nella trattativa.