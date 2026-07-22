Calciomercato Roma, Summerville sempre più lontano: l’olandese apre all’Al Hilal

Il West Ham spinge per la cessione ai sauditi, mentre i giallorossi vedono sfumare uno dei principali obiettivi

La pista che portava Crysencio Summerville alla Roma sembra ormai vicina a chiudersi definitivamente. L’esterno offensivo del West Ham sarebbe orientato ad accettare la proposta dell‘Al Hilal, che nelle ultime ore ha accelerato con decisione per assicurarsi il giocatore. Il club giallorosso aveva continuato a lavorare per trovare un’intesa con gli Hammers, ma l’evoluzione della trattativa sembra aver spostato gli equilibri a favore della società saudita.

Offerta più alta e fiducia dell’Al Hilal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma era pronta a investire circa 50 milioni di euro per il cartellino di Summerville, restando però in attesa di un segnale definitivo da parte del calciatore. Un via libera che, stando alle ricostruzioni, non sarebbe mai arrivato. Nel frattempo il West Ham avrebbe ricevuto dall’Al Hilal un’offerta superiore, superiore ai 60 milioni di sterline, mostrando una chiara preferenza per la proposta economicamente più vantaggiosa.

La Roma attende gli sviluppi e valuta le alternative

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Al Hilal sarebbe convinto di essere ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione, forte sia dell’offerta presentata al West Ham sia delle condizioni economiche proposte al giocatore. A Trigoria resta ancora un filo di speranza fino all’ufficialità, ma il trasferimento dell’esterno olandese in Arabia Saudita appare sempre più probabile. Nel frattempo la dirigenza romanista continua a monitorare le possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo.