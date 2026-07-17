Celik alla Juventus, la reazione di Flavio Cobolli fa discutere: il post su Rensch diventa virale

Il tennista romanista rompe il silenzio su Instagram dopo il trasferimento del difensore turco

L’addio di Zeki Celik alla Roma continua a far discutere. Il passaggio del terzino turco alla Juventus, ufficializzato nella giornata del 16 luglio, ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché il club giallorosso era convinto di poter arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto.

La foto di Rensch diventa virale dopo il post di Cobolli

Tra le reazioni più commentate delle ultime ore c’è quella di Flavio, noto sostenitore romanista, che ha scelto di esprimere il proprio pensiero attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nella storia condivisa sui social, Cobolli ha pubblicato uno scatto di Devynerisalente al gennaio 2025, quando il difensore firmò il suo contratto con la Roma. L’immagine, che ritrae il calciatore visibilmente emozionato, è stata accompagnata dalla scritta “Forza Roma”.

Nel giro di poche ore il contenuto è stato rilanciato da numerosi tifosi, diventando rapidamente virale. In molti hanno interpretato il gesto di Cobolli come un messaggio di sostegno alla squadra dopo la partenza di Celik, mentre altri lo hanno visto semplicemente come un’ulteriore dimostrazione del forte legame del tennista con i colori giallorossi..