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Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti

Prosegue il ritiro estivo della Roma tra le mura di Trigoria

Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini, la Roma è pronta a ritrovarsi per preparare la nuova stagione. Una seduta di allenamento è prevista per questo pomeriggio, con la squadra quasi al completo. Domani farà ritorno nella Capitale Evan N’Dicka dopo essere stato impegnato al Mondiale con al Costa D’avorio. Il prossimo 30 luglio toccherà invece ad El Aynaoui che con il suo Marocco si è reso protagonista prima di concludere la sua avventura negli States per mano della Francia. L’ultimo a raggiungere il gruppo sarà Manu Konè che dopo la finale del terzo posto con l’Inghilterra si godrà altri giorni di vacanza in più.

Le prossime amichevoli delle Roma

Dopo la prima amichevole in famiglia vinta per 6-0 contro la Primavera, la Roma si prepara ad altri test pre-campionato. Prima della partenza per il Galles, prevista per il 31 luglio, i giallorossi affronterranno il Cannes, altra squadra in proprietà dei Friedkin, il 26 alle ore 18. Una volta finita l’esperienza in terra inglese, Gasperini e suoi faranno ritorno a Roma per avvicinarsi all’inizio del campionato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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