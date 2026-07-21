Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti

Prosegue il ritiro estivo della Roma tra le mura di Trigoria
Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini, la Roma è pronta a ritrovarsi per preparare la nuova stagione. Una seduta di allenamento è prevista per questo pomeriggio, con la squadra quasi al completo. Domani farà ritorno nella Capitale Evan N’Dicka dopo essere stato impegnato al Mondiale con al Costa D’avorio. Il prossimo 30 luglio toccherà invece ad El Aynaoui che con il suo Marocco si è reso protagonista prima di concludere la sua avventura negli States per mano della Francia. L’ultimo a raggiungere il gruppo sarà Manu Konè che dopo la finale del terzo posto con l’Inghilterra si godrà altri giorni di vacanza in più.