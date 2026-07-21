La pista che potrebbe portare Matteo Ruggeri sembra essere impercorribile

Durante questi mesi, il nome di Matteo Ruggeri era stato accostato più volte alla Roma. Dopo l’avventura all’Atalanta, il difensore italiano era volato in Spagna per iniziarne una nuova nella Liga dove ha potuto arricchire la sua esperienza soprattutto sul piano internazionale. Grazie alle sue prestazioni, Ruggeri aveva attirato l’attenzione di diversi club italiani, tra cui anche i giallorossi. Gasperini conosce molto bene il giocatore avendo avuto la possibilità di allenarlo per una stagione a Bergamo. Motivo per cui Gasp lo riteneva uno dei profili perfetti da aggiungere alla rosa.

Tullio Tinti (ag. Ruggeri): “Non è sul mercato”

L’agente del giocatore,, però, ha voluto fare chiarezza rispetto alle ultime voci riguardante il suo futuro.

Ai microfoni di SkySport, l’agente ha chiarito: “Resterà all’Atletico Madrid. Lo hanno chiesto Roma e Fiorentina. Ha fatto bene all’Atletico, non è sul mercato e resterà lì“.