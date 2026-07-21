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Calciomercato Roma, niente Summerville: i tifosi protestano sui social

Edoardo Mattei
Pubblicato 6 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, niente Summerville: i tifosi protestano sui social

Il mancato arrivo dell’esterno olandese scatena la reazione dei sostenitori giallorossi, mentre il club valuta le alternative

La trattativa tra la Roma e Crysencio Summerville si è conclusa senza il lieto fine sperato. Quando l’operazione sembrava ormai vicina alla chiusura, l’Al Hilal ha cambiato gli equilibri presentando un’offerta irraggiungibile per il club giallorosso, assicurandosi così l’esterno del West Ham. A Trigoria filtrava ottimismo nelle ultime ore e, secondo le indiscrezioni, era già stata pianificata la logistica per l’arrivo del calciatore nella Capitale. L’inserimento del club saudita, però, ha ribaltato la situazione, lasciando la Roma costretta a cambiare obiettivo sul mercato.

La delusione dei tifosi esplode su Instagram

La mancata chiusura dell’affare ha provocato una forte reazione tra i tifosi romanisti, che attendevano con entusiasmo il primo rinforzo della sessione estiva. In occasione della festa del club, molti speravano nell’annuncio di Summerville, ma l’olandese è ormai destinato a proseguire la propria carriera in Arabia Saudita. Sotto un post pubblicato dalla Roma su Instagram, i commenti si sono rapidamente trasformati in uno spazio dedicato alla trattativa sfumata. Tra i messaggi dei tifosi non sono mancati ironia e critiche. Hanno espresso il proprio malcontento con frasi come “Portate rispetto ai tifosi” e “ma un giocatore lo volete comprare”.

La Roma valuta le prossime mosse sul mercato

Archiviata definitivamente la pista Summerville, la dirigenza giallorossa è chiamata a individuare un nuovo esterno offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione continua a esserci Antonio Nusa, uno dei nomi più apprezzati per rinforzare le corsie offensive in vista della nuova stagione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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