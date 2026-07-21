ULTIM'ORA
Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho Koné rompe il silenzio dopo il Mondiale: “Fa ancora male, ma ci rialzeremo” Roma, Dovbyk sul mercato: offerto anche alla Fiorentina. I giallorossi pronti a sacrificio economico Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham Roma, Malen rientra in Italia dopo il Mondiale Mercato Roma, ecco quanto impatterà Summerville nelle casse dei giallorossi L’ex Presidente del Leeds esalta Summerville: “Ha delle qualità tecniche e fisiche fuori dal comune” Mercato Roma, la Fiorentina piomba anche su Soulè Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti Mercato Roma, l’agente di Ruggeri chiarisce: “C’è stato un interesse della Roma. Ma non si muove dall’Atletico Madrid”
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho

Guido Rufino
Pubblicato 13 secondi fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho

La corsa a Crysencio Summerville sembra aver trovato il suo epilogo con la Roma sempre più vicina alla chiusura dell’affare.

Sfuma la pista Summerville per Emery

Dopo la cessione record di Morgan Rogers al Chelsea, l’Aston Villa era alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo e nei giorni scorsi aveva valutato anche il profilo di Crysencio Summerville. La trattativa con la Roma, però, sembra ormai indirizzata verso la fumata bianca e il club inglese avrebbe deciso di guardare altrove.

Garnacho è il nuovo obiettivo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Unai Emery avrebbe individuato in Alejandro Garnacho il profilo ideale per completare il proprio reparto offensivo. L’Aston Villa avrebbe già presentato una prima proposta al Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto, avviando i contatti con il club londinese e con l’entourage del calciatore argentino.

Roma sempre in corsa per l’argentino

La nuova situazione conferma però un aspetto importante per la Roma: il pericolo Aston Villa per Summerville sarebbe definitivamente tramontato. I giallorossi continuano a lavorare su più fronti e Garnacho resta un obiettivo concreto, con il club capitolino che spera di trovare la formula giusta con il Chelsea per regalare a Gasperini un altro esterno offensivo di qualità.

#asr #asroma #Aston Villa #Garnacho #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

151 articoli

ARTICOLI CORRELATI