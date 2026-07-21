Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho

La corsa a Crysencio Summerville sembra aver trovato il suo epilogo con la Roma sempre più vicina alla chiusura dell’affare.

Sfuma la pista Summerville per Emery

Dopo la cessione record di Morgan Rogers al Chelsea, l’Aston Villa era alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo e nei giorni scorsi aveva valutato anche il profilo di Crysencio Summerville. La trattativa con la Roma, però, sembra ormai indirizzata verso la fumata bianca e il club inglese avrebbe deciso di guardare altrove.

Garnacho è il nuovo obiettivo

Roma sempre in corsa per l’argentino

Secondo quanto riportato daavrebbe individuato inil profilo ideale per completare il proprio reparto offensivo. L’avrebbe già presentato una prima proposta alsulla base di un prestito con diritto di riscatto, avviando i contatti con il club londinese e con l’entourage del calciatore argentino.

La nuova situazione conferma però un aspetto importante per la Roma: il pericolo Aston Villa per Summerville sarebbe definitivamente tramontato. I giallorossi continuano a lavorare su più fronti e Garnacho resta un obiettivo concreto, con il club capitolino che spera di trovare la formula giusta con il Chelsea per regalare a Gasperini un altro esterno offensivo di qualità.