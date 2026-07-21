Calciomercato Roma, spunta Todibo per la difesa: sfida alla Juventus

Il centrale del West Ham torna nel mirino dei giallorossi e potrebbe lasciare l’Inghilterra in prestito

Il calciomercato della Roma non riguarda soltanto il reparto offensivo. La dirigenza giallorossa continua infatti a lavorare per rinforzare anche la difesa, oltre alle corsie esterne, e nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale del West Ham rappresenterebbe una delle opzioni valutate dal club capitolino per aggiungere esperienza e qualità al reparto arretrato. La situazione del club inglese potrebbe favorire una trattativa, soprattutto se dovesse aprirsi alla formula del prestito.

Todibo tra Roma e Juventus

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, la Roma segue con attenzione gli sviluppi legati al futuro del classe 1999, che potrebbe lasciare il West Ham dopo la retrocessione degli Hammers. Sulle tracce del difensore francese ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, infatti, non avrebbero mai perso di vista Todibo, già vicino a trasferirsi a Torino due stagioni fa prima dell’inserimento decisivo del West Ham.

Lacontinua quindi a monitorare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità per consegnare a Gian Pierouna rosa più competitiva in tutti i reparti, conche rappresenta uno dei profili da seguire nelle prossime settimane.