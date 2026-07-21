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Calciomercato Roma, spunta Todibo per la difesa: sfida alla Juventus

Edoardo Mattei
Pubblicato 5 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, spunta Todibo per la difesa: sfida alla Juventus

Il centrale del West Ham torna nel mirino dei giallorossi e potrebbe lasciare l’Inghilterra in prestito

Il calciomercato della Roma non riguarda soltanto il reparto offensivo. La dirigenza giallorossa continua infatti a lavorare per rinforzare anche la difesa, oltre alle corsie esterne, e nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale del West Ham rappresenterebbe una delle opzioni valutate dal club capitolino per aggiungere esperienza e qualità al reparto arretrato. La situazione del club inglese potrebbe favorire una trattativa, soprattutto se dovesse aprirsi alla formula del prestito.

Todibo tra Roma e Juventus

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, la Roma segue con attenzione gli sviluppi legati al futuro del classe 1999, che potrebbe lasciare il West Ham dopo la retrocessione degli Hammers. Sulle tracce del difensore francese ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, infatti, non avrebbero mai perso di vista Todibo, già vicino a trasferirsi a Torino due stagioni fa prima dell’inserimento decisivo del West Ham.

La Roma continua quindi a monitorare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa più competitiva in tutti i reparti, con Todibo che rappresenta uno dei profili da seguire nelle prossime settimane.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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