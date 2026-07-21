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Roma, sfumato Summerville cambia tutto: Nusa è il primo nome per l’attacco

Guido Rufino
Pubblicato 8 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, sfumato Summerville cambia tutto: Nusa è il primo nome per l’attacco

La beffa Summerville costringe la Roma a cambiare rapidamente strategia. Dopo l’inserimento decisivo dell’Al Hilal, il club giallorosso è già al lavoro per individuare il nuovo rinforzo. 

Il nuovo obiettivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista della dirigenza romanista è quello di Antonio Nusa, esterno offensivo del Lipsia già accostato alla Roma nelle scorse settimane. Il talento norvegese rappresenterebbe ora la priorità per sostituire Summerville.

Non solo Nusa: le alternative

Oltre a Nusa, la Roma continua a monitorare anche altri profili per le corsie offensive. Restano infatti vive le piste che portano a Diego Moreira, esterno dello Strasburgo seguito da tempo, e ad Andreas Schjelderup, altro giovane talento che piace alla dirigenza giallorossa.

Ore decisive a Trigoria

Dopo aver visto sfumare un’operazione che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, a Trigoria sono ore di intenso lavoro. La società vuole reagire immediatamente alla delusione per Summerville e accelerare su un nuovo obiettivo, con l’intenzione di regalare a Gasperini un esterno offensivo il prima possibile per non rallentare la programmazione del mercato estivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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