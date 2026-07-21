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CALCIOMERCATO

Mercato Roma, dall’Inghilterra: Konè apre alla Premier

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, dall’Inghilterra: Konè apre alla Premier

Il futuro di Manu Konè continua ad essere uno dei temi più caldi in casa giallorossa. Sul centrocampista c’è forte il pressing del Manchester United. 

Secondo quanto riferito dal portale inglese Daily Mail il centrocampista francese avrebbe aperto alla possibilità di iniziare una nuova avventura in Premier League. Ad osservare con attenzione in prima fila c’è il Manchester United che in queste ultime ore hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore. I Red Devils non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale, ma sono più che fiduciosi di affondare il colpo molto presto

La posizione della Roma

Il club capitolino, dal canto suo, rimane fermo sulle sue idee: Konè è uno dei giocatori chiave della rosa della Roma e privarsene non sarà così semplice. Il talento francese saluterà la Capitale solamente qualora sul piatto venisse servita un’offerta che si aggira attorno ai 50/60 milioni di euro.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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