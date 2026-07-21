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Mercato Roma, la Fiorentina piomba anche su Soulè

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, la Fiorentina piomba anche su Soulè

Il mercato della Roma potrebbe muoversi anche in uscita, con la Fiorentina che continua a guardare in casa giallorossa alla ricerca di rinforzi

Continua ad intrecciarsi il mercato di Roma e Fiorentina. Il club viola, dopo Dovbik, avrebbe puntato gli occhi anche su Matis Soulè, riferisce Tuttomercatoweb. Il club toscano è alla ricerca di ulteriori innesti da aggiungere alla propria rosa per rinforzarsi dopo una stagione piuttosto complicata, e il profilo di Soulè intriga particolarmente il dirigente Fabio Paratici. 

La testata riferisce inoltre che sarebbero già stati avviati dei contatti tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore per tentare di mettere in piedi una trattativa. Da quanto filtra, questa non si prospetta semplice poichè il club capitolino, dal canto suo, lascerebbe partire l’argentino qualora si presentasse un’offerta onerosa in grado anche di risanare le casse giallorosse.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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