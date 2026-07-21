Calciomercato Roma, Summerville sfuma: gli altri nomi per rinforzare l’attacco

Il trasferimento dell’olandese all’Al Hilal costringe i giallorossi a valutare nuove soluzioni sulle corsie offensive

La Roma deve archiviare definitivamente la pista che portava a Crysencio Summerville. L’esterno offensivo del West Ham è ormai destinato a vestire la maglia dell’Al Hilal, che ha raggiunto un accordo con il club inglese grazie a un’offerta fuori dalla portata dei giallorossi. Il club capitolino è quindi pronto a concentrarsi su nuovi profili per rafforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

L’Al Hilal supera la Roma nella corsa a Summerville

Dopo settimane di contatti e una prima proposta respinta dal West Ham, la trattativa tra la Roma e Summerville è arrivata ai titoli di coda. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Al Hilal ha chiuso l’operazione mettendo sul tavolo circa 80 milioni di euro, una cifra che ha permesso al club saudita di anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore olandese.

Antonio Nusa diventa la priorità

Con l’addio alla pista Summerville, la dirigenza giallorossa avrebbe già individuato il principale candidato per rinforzare le fasce offensive. In cima alla lista ci sarebbe Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, apprezzato per velocità, qualità nel dribbling e ampi margini di crescita. Nelle prossime settimane la Roma potrebbe intensificare i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Moreira e Schjelderup restano tra gli osservati

Oltre a, il club continua a seguire anche altri esterni offensivi. Tra i nomi monitorati figurano Diego, reduce da una stagione positiva, e Andreas, altro giovane talento norvegese che da tempo rientra nei radar della società. L’obiettivo della Roma resta quello di regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di qualità sulle corsie offensive prima della chiusura del mercato.