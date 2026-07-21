Koné rompe il silenzio dopo il Mondiale: “Fa ancora male, ma ci rialzeremo”

Dopo la delusione vissuta con la Francia al Mondiale, Manu Koné torna a parlare e affida ai social le sue emozioni.

Il messaggio del centrocampista

Attraverso il proprio profilo social, Koné ha espresso tutta la sua amarezza per il risultato ottenuto con la Francia: “Non siamo riusciti a portare a termine la missione. I giorni passano, ma il dolore è ancora vivo. Vedere la delusione nei vostri occhi mi spezza il cuore”. Il centrocampista ha però sottolineato la gratitudine per aver avuto la possibilità di rappresentare il proprio Paese nella sua prima Coppa del Mondo.

Il ringraziamento a Deschamps

Ora il ritorno alla Roma

Nel suo messaggio,ha voluto dedicare parole importanti anche ae al suo staff, prossimi a lasciare la guida della nazionale francese. “Grazie non è una parola abbastanza forte per l’allenatore, lo staff e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte”, ha scritto il classe 2001, spiegando il rammarico per non essere riusciti a regalare una gioia ai tifosi dei Bleus.

Archiviata la parentesi Mondiale, Koné si prenderà alcuni giorni di riposo prima di tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista resta però uno dei nomi più attenzionati sul mercato, con diversi club di Premier League che continuano a monitorare la sua situazione. La Roma, dal canto suo, dovrà valutare eventuali offerte per uno dei giocatori più importanti della rosa.