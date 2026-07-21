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Anthony Taylor dice basta: addio all’arbitraggio per il fischietto della finale di Budapest

Guido Rufino
Pubblicato 9 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Anthony Taylor dice basta: addio all’arbitraggio per il fischietto della finale di Budapest

Una delle figure arbitrali più discusse degli ultimi anni chiude ufficialmente la propria carriera. 

La decisione dell’inglese

Secondo quanto riportato dal New York Times, Anthony Taylor si ritira a 47 anni dopo aver arbitrato la sfida tra Spagna e Portogallo al Mondiale 2026. Il direttore di gara inglese ha così deciso di concludere il proprio percorso nel mondo dell’arbitraggio internazionale.

Il ricordo della finale di Budapest

Taylor è però ricordato soprattutto dai tifosi della Roma per la discussa direzione arbitrale della finale di Europa League 2023 contro il Siviglia. La partita di Budapest, terminata con la vittoria degli spagnoli ai rigori, fu segnata da numerosi episodi contestati dai giallorossi, tra cui il mancato rigore assegnato per un contatto in area su Tammy Abraham e alcune decisioni durante la gara.

Una carriera tra grandi sfide

Nel corso della sua carriera Taylor ha arbitrato alcune delle partite più importanti del calcio europeo e mondiale, diventando uno dei volti più conosciuti della classe arbitrale inglese. Con il ritiro dopo il Mondiale, termina così il percorso di uno dei fischietti più apprezzati ma anche più discussi degli ultimi anni.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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