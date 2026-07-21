Summerville-Roma, il sogno sfuma: l’Al Hilal brucia i giallorossi con un’offerta da 80 milioni

Sembrava tutto pronto per il grande arrivo nella Capitale, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato completamente.
Il ribaltone
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il piano di volo da Rotterdam a Roma previsto per Summerville sarebbe stato cancellato. Un segnale che conferma le difficoltà emerse nelle ultime ore, dopo l’irruzione del club saudita nella trattativa con il West Ham.
Offerta monstre dell’Al Hilal
Come riferisce The Athletic
, l’Al Hilal
avrebbe raggiunto un accordo con il West Ham
sulla base di un’operazione da circa 80 milioni
di euro per il cartellino dell’esterno olandese. Il club arabo avrebbe inoltre già programmato le visite mediche del classe 2001, con gli ultimi passaggi burocratici ancora da completare prima della chiusura definitiva.
Roma beffata dopo il lungo inseguimento
La Roma
aveva lavorato per settimane sul giocatore, arrivando a presentare un’offerta da 47 milioni più bonus
e incassando anche l’apertura di Summerville
al progetto di Gian Piero Gasperini
. L’inserimento dell’Al Hilal
, però, ha cambiato tutto: la distanza economica e la forza della proposta araba sembrano aver indirizzato il futuro dell’olandese lontano dalla Capitale. Ora i giallorossi dovranno valutare rapidamente le alternative per rinforzare il reparto offensivo.