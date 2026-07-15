Fabrizio Romano: “Firma per Celik, si tratta anche per Pellegrini”

Zeki Celik ha firmato un nuovo contratto con la Roma, ora manca solo il comunicato ufficiale. Trattativa in corso anche con Pellegrini.

Come riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X, Zeki Celik ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma anche per il futuro. Adesso si attende soltanto l’annuncio che arriverà nei prossimi giorni. Il turco raggiungerà i compagni in ritiro il 18 luglio, dopo aver usufruito di una settimana in più di vacanze per via del mondiale. Il club giallorosso è in trattativa per raggiungere lo stesso risultato anche con Lorenzo Pellegrini, per cui le tempistiche sono più incerte.

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