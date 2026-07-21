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Roma, doccia fredda per Summerville: irrompe l’Al-Hilal e l’olandese riflette

Guido Rufino
Pubblicato 31 minuti fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, doccia fredda per Summerville: irrompe l’Al-Hilal e l’olandese riflette

Sembrava ormai vicina alla fumata bianca, ma la trattativa per Crysencio Summerville rischia improvvisamente di complicarsi. 

Il nuovo scenario

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’Al-Hilal si sarebbe inserito con forza nella corsa all’esterno del West Ham, presentando un’offerta molto importante sia al club inglese sia al calciatore. Un’accelerazione che ha messo in discussione un affare che sembrava ormai indirizzato verso la Capitale.

Summerville prende tempo

La Roma aveva già trovato un’intesa di massima con il classe 2001, che aveva aperto al progetto giallorosso e accettato di ridurre le proprie richieste economiche per sposare la proposta di Gasperini. Ora però l’offerta araba avrebbe fatto vacillare il giocatore, che starebbe valutando seriamente anche la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita.

Ultimo tentativo dei Friedkin

I giallorossi restano al lavoro e continuano i contatti con il West Ham per provare a chiudere l’operazione. Dopo l’offerta da 47 milioni più bonus, la Roma sperava di essere arrivata al traguardo, ma l’inserimento dell’Al-Hilal riapre completamente la partita. Le prossime ore saranno decisive per capire se Summerville confermerà la volontà di approdare nella Capitale o se sceglierà una nuova strada.

#asr #asroma #Roma #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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