Roma, Dovbyk sul mercato: offerto anche alla Fiorentina. I giallorossi pronti a sacrificio economico

Il mercato della Roma non si muove soltanto sul fronte degli acquisti. Mentre la dirigenza lavora per regalare a Gian Piero Gasperini nuovi rinforzi in attacco.

Gli scenari

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Artem Dovbyk sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, che potrebbe valutare il suo profilo in caso di cessione di Moise Kean. Resta vivo anche l’interesse del Genoa, allenato da Daniele De Rossi, anche se l’ingaggio dell’attaccante ucraino rappresenta un ostacolo da superare.

La posizione della Roma

Il futuro dell’ucraino

L’obiettivo dellaè trovare una sistemazione definitiva al centravanti, che non rientrerebbe nei piani di. Come evidenzia, laavrebbe preso in considerazione un prestito, mentre il club giallorosso preferirebbe una cessione a titolo definitivo per incassare una cifra compresa tra i, accettando anche una leggera minusvalenza rispetto all’investimento effettuato la scorsa estate.

Dovbyk aveva già lasciato aperta la porta a un possibile addio nelle scorse settimane, spiegando di voler capire quale sarebbe stato il suo spazio nel nuovo progetto tecnico. Nonostante la doppietta realizzata nella recente amichevole contro la Primavera, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Fiorentina, Genoa o un altro club affonderanno il colpo per l’attaccante ucraino.