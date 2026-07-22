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Summerville, la Roma spera ancora: si aspetta la sua decisione

Lorenza Suriano
Pubblicato 5 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville, la Roma spera ancora: si aspetta la sua decisione

Si aspetta ancora al decisione finale di Summerville, che non ha dato il via libera all’Al Hilal. La Roma spera ancora nella riuscita della trattativa.

Come riporta Fabrizio Romano nel suo ultimo video, non si è ancora conclusa la telenovela Summerville. Il West Ham ha l’accordo con l’Al Hilal su prezzo e formula del pagamento, e il club arabo ha già prenotato le visite mediche per domani mattina. Manca ancora, però, la comunicazione ufficiale dell’esterno olandese che si è preso del tempo per riflettere. La sua decisione definitiva è attesa per questa mattina.

La Roma non molla Summerville

I giallorossi, che ieri avevano pronto un aereo all’aeroporto di Rotterdam per portare il classe 2001 nella capitale, nel pomeriggio sembravano rassegnati a mollare l’obiettivo. Il temporeggiamento del ragazzo ha però riacceso le speranze di Trigoria, e in campo è sceso anche Gasperini che ha chiamato direttamente il 25enne. La discrepanza tra le due offerte economiche è nettamente a favore degli arabi, vedremo se il progetto tecnico giallorosso sarà abbastanza da convincerlo ad accettare.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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