Summerville, la Roma spera ancora: si aspetta la sua decisione

Si aspetta ancora al decisione finale di Summerville, che non ha dato il via libera all’Al Hilal. La Roma spera ancora nella riuscita della trattativa.
Come riporta Fabrizio Romano nel suo ultimo video, non si è ancora conclusa la telenovela Summerville. Il West Ham ha l’accordo con l’Al Hilal su prezzo e formula del pagamento, e il club arabo ha già prenotato le visite mediche per domani mattina. Manca ancora, però, la comunicazione ufficiale dell’esterno olandese che si è preso del tempo per riflettere. La sua decisione definitiva è attesa per questa mattina.