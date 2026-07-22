Gasperini riparte con le doppie sedute. Domani il Trastevere

La Roma riprende le doppie sedute nel ritiro di Gasperini: tornano Malen e N’Dicka, in arrivo anche gli altri nazionali.

Archiviato il giorno di riposo concesso da Gasperini, la Roma è tornata a Trigoria. Ieri la squadra ha sostenuto un allenamento pomeridiano, mentre da oggi riprenderanno le doppie sedute. Domani, invece, alle 18 (orario da confermare), è in programma il secondo test amichevole contro il Trastevere, formazione che milita in Serie D. Domenica sarà la volta della sfida con il Cannes.

Finalmente rientrano i nazionali

Il programma del ritiro è molto simile a quello della scorsa stagione. Alle 8 il gruppo inizia la prima sessione, caratterizzata da lavoro atletico, corsa e giri all’interno del centro sportivo. Poi, verso le 11, i giocatori si spostano in palestra. Nel tardo pomeriggio si torna in campo, ma cambia la tipologia della seduta: maggiore spazio al pallone, schemi e partitelle.

Nel frattempo, come riportato da Daniele Aloisi sulle colonne de Il Messaggero, in attesa del rientro in gruppo di Vaz, oggi torneranno ad allenarsi con i compagni Malen e N’Dicka. Entrambi reduci dal Mondiale, che il secondo ha vissuto dalla panchina: dopo essersi infortunato nel derby di fine maggio, è stato convocato, ma non è sceso in campo in nessuna delle quattro partite disputate dalla Costa d’Avorio. Oggi si sottoporrà a dei controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il 30 luglio rientreranno anche El Aynaoui e Salah-Eddine, entrambi in tempo per la seconda parte del ritiro. Qualche giorno dopo, nel Regno Unito, è atteso anche Koné, l’ultimo romanista ad aver lasciato la Coppa del Mondo. La sua presenza, però, resta legata al mercato, con il Manchester United che continua il pressing.