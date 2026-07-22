Summerville, la Roma spera ancora, Gasperini lo chiama

Summerville non ha ancora accettato l’Al-Hilal, che ha già pronte le visite mediche. Nella notte un ultimo tentativo di Gasperini con il ragazzo.

LaRepubblica.it (M.Juric) – La Roma aveva già scelto l’orario dell’arrivo. Crysencio Summerville, invece, non ha ancora scelto dove andare. Il volo da Rotterdam alla Capitale era stato prenotato per il primo pomeriggio di ieri, perché a Trigoria si aspettavano soltanto il via libera definitivo del West Ham. Poi l’irruzione dell’Al Hilal ha rovesciato una trattativa considerata ai titoli di coda. Non l’ha ancora chiusa, però: l’olandese è molto più vicino all’Arabia che alla Roma, ma si è preso qualche ora prima di pronunciare il sì definitivo.

Gasperini parla con Summerville

Il club allenato daha raggiunto un’intesa con ilper un’operazione che può arrivare a circa 75 milioni di euro e ha messo sul tavolo un ingaggio da 15 milioni a stagione. Cifre che lanon può e non vuole avvicinare: l’ultima proposta giallorossa si fermava intorno ai 50 milioni per il cartellino e a 4 milioni più bonus per il giocatore. Davanti all’assalto saudita, lo scoraggiamento iniziale è stato inevitabile. Con il passare delle ore, però, a Trigoria hanno deciso di restare alla finestra.

La speranza è appesa a un filo e passa soltanto dalla volontà di Summerville. L’Al Hilal ha già predisposto le visite mediche, ma il calciatore non ha ancora completato il dietrofront. Nella serata di ieri si è mosso direttamente anche Gian Piero Gasperini, che lo ha chiamato per convincerlo a scegliere la Roma. Gli ha ribadito la centralità nel progetto, il ruolo immaginato per lui e la possibilità di restare protagonista nel calcio europeo.

Oggi la telenovela arriverà comunque alla fine. La Roma non rilancerà e non parteciperà a un’asta impossibile da sostenere. I Friedkin hanno fissato il limite e si sono fermati: l’offerta araba per il cartellino è superiore di decine di milioni, mentre lo stipendio promesso a Summerville è più che triplo.