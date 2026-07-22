Roma, che giallo. Summerville verso il sì all’Al-Hilal

C’è ancora una speranza di vedere Summerville alla Roma. In serata le quotazioni sono leggermente risalite, anche se l’operazione è difficile.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Prima pronto allo sbarco a Roma, poi diretto verso Riad, infine a casa a pensarci su. La telenovela Summerville ieri si è arricchita di un nuovo capitolo. Stavolta ricchissimo, al limite dell’incredibile, quasi come fosse un romanzo. Alla fine la verità arriverà oggi e molto probabilmente l’ala olandese deciderà di accettare l’offerta dell’Al Hilal. Ma i colpi di scena in questa trattativa sono all’ordine del giorno. E allora mai dire mai, fino alla fine.

La telenovela Summerville

Insomma, ieri per laera davvero tutto fatto. O almeno così sembrava. Nel senso che a Crysenciomancava solo di salire sull’aereo che il club giallorosso gli aveva mandato in mattinata a, per poi sbarcare nella Capitale. Ed invece quel volo l’ala olandese delnon lo ha mai preso. Sospetto era anche il temporeggiare del club inglese, a fronte dell’ultima offerta giallorossa, con lache aspettava una risposta al massimo in mattinata. Risposta che non è arrivata e il perché lo si è capito strada facendo, con gli arabi dell’che sono poi piombati sul giocatore verso l’ora di pranzo, presentando un’offerta shock, difficile da rifiutare: 70 più 5 ale 60 in 4 anni al giocatore.

La Roma lo ha dato come perso, a fronte di un’offerta impareggiabile. Ma Gasperini è tornato alla carica richiamando il giocatore in serata, esattamente come i Friedkin si sono mossi con la proprietà del West Ham per cercare di mediare. A conti fatti la possibilità che Summerville riapra ai giallorossi è veramente minima, ma non nulla come invece sembrava ad un certo punto della giornata di ieri. A Trigoria però sono con la coscienza a posto, è stato fatto tutto il possibile per chiudere un affare che all’inizio sembrava anche impossibile da pensare. Adesso i giallorossi vireranno altrove, su altri profili.