Roma senza limiti: che festa per i 99 anni

La Roma festeggia i suoi 99 anni con migliaia di tifosi in piazza e una campagna abbonamenti che procede a ritmi da record.

Il cuore è sempre acceso dalla solita passione, come cantavano un tempo sulle tribune di Campo Testaccio e come cantano ancora quei tifosi che ieri sera hanno colorato le vie del centro per festeggiare i 99 anni di storia della Roma. Da Piazza San Silvestro fino a via degli Uffici del Vicario, un corteo, tra cori, bandiere e fumogeni, ha reso l’atmosfera suggestiva ed emozionante pure per i turisti che si trovavano nel cuore della Capitale. A mezzanotte è poi esplosa la grande festa, anche con la presenza di Dybala, Candela e Rizzitelli.

La corsa agli abbonamenti non conosce soste

Secondo quanto riportato da Giorgio Marota sul Corriere dello Sport , la celebrazione fa il paio con i rinnovi degli abbonamenti. Circa, infatti, sono già state sottoscritte tra la fase dedicata agli abbonati storici e quella, aperta fino alle ore 12 di domani, rivolta a coloro che nella passata stagione hanno acquistato per la prima volta il cosiddetto “atto di fedeltà” dalla lista d’attesa o dalla vendita libera.

Da giovedì si passerà invece al rinnovo senza conferma del posto: sarà questo il momento in cui chi intende cambiare seggiolino potrà esercitare tale opzione, spostandosi anche di settore. Di questo passo, alla vendita libera totale, che scatterà dal 29 luglio, si rischia di non arrivare neppure.

Questo perché la società capitolina fisserà un limite. Dodici mesi fa il tetto era di 40 mila abbonamenti in campionato e di 44 mila in Europa League. Stavolta si sta pensando di destinare qualche migliaio di posti in più al pacchetto relativo alle partite di Serie A. La politica dei Friedkin resta quella di garantire comunque ai tifosi che non si abbonano la possibilità di acquistare i tagliandi per le singole gare.

L’enorme trasporto del popolo giallorosso, in ogni caso, è destinato a traboccare. Solo nella cosiddetta “waiting list” con accesso prioritario ci sono circa 30 mila persone. Altre 100 mila, secondo varie stime, sarebbero in attesa della fase senza più limitazioni, quando questa marea umana finirà inevitabilmente per contendersi appena 2-3 mila tessere.