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Festa Roma, il nuovo murale di Drugi emoziona i tifosi: un omaggio alla passione che si tramanda

Edoardo Mattei
Pubblicato 5 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Festa Roma, il nuovo murale di Drugi emoziona i tifosi: un omaggio alla passione che si tramanda

L’opera dell’artista romano celebra il 99° anniversario del club e racconta il legame tra le diverse generazioni di romanisti

Nel giorno dedicato ai festeggiamenti per il 99° anniversario della Roma, la città si arricchisce di una nuova opera firmata da Drugi, artista romano noto per i suoi murales dedicati ai colori giallorossi. Mentre migliaia di tifosi si preparano a sfilare per le vie del centro, il nuovo lavoro ha già conquistato l’attenzione e l’emozione dei sostenitori. Il corteo partirà da piazza San Silvestro e accompagnerà la festa tra bandiere, cori e fumogeni, ma è proprio il murale realizzato da Drugi a rappresentare uno dei simboli più significativi della giornata. L’artista ha mostrato l’opera attraverso il proprio profilo Instagram, dove è stata accolta con entusiasmo dai tifosi.

Il significato del murale dedicato alla Roma

L’immagine raffigura due anziani intenti a cucire, osservati con attenzione da alcuni bambini. Una scena semplice ma ricca di significato, pensata per rappresentare il passaggio della passione romanista da una generazione all’altra.

Lo stemma storico torna protagonista verso il centenario

Il riferimento al vecchio logo non è casuale. In vista del centenario della Roma, il ritorno dello stemma storico rappresenta una delle iniziative più attese dalla tifoseria, che per anni aveva chiesto alla proprietà di recuperare uno dei simboli più rappresentativi dell’identità del club. La scelta è stata accolta con favore da gran parte dell’ambiente romanista e viene interpretata come un segnale di attenzione verso la storia e le richieste dei tifosi. Ora, però, l’attesa si sposta anche sul calciomercato, con la speranza che alle celebrazioni possano presto seguire rinforzi importanti per la squadra di Gian Piero Gasperini.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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