Summerville un intrigo

La Roma attende alla finestra per Summerville dopo l’inserimento per l’Al-Hilal. D’Amico, comunque, valuta già le possibili alternative.

Il Tempo (L.Pes) – Un intrigo senza precedenti. Il destino di Crysencio Summerville è al bivio. Dall’accordo praticamente raggiunto con la Roma al forte inserimento dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Tutto in un giorno e, adesso, tutto in una notte. L’accordo tra inglesi e arabi è stato trovato in breve tempo, ma il calciatore si è preso del tempo per decidere nonostante la ricchissima proposta dall’Oriente. Dopo giorni di trattative intense, la Roma era convinta di aver fatto il massimo per portare l’olandese nella Capitale, arrivando praticamente ad accontentare le richieste del West Ham. Un’offerta che sfiorava i 50 milioni di euro e che si avvicinava ai 53 dell’accordo tra club e calciatore.

Si attende la decisione di Summerville

In mattinata a Ciampino era stato addirittura disposto uno slot aereo da Rotterdam per portareil prima possibile alla corte di. Poi il blitz arabo. L’era da qualche giorno in agguato sull’attaccante e ieri mattina la maxi offerta da oltre 70 milioni di euro e circa 13 al calciatore. Una proposta da capogiro che ha trovato subito il favore degli. Sembrava un inserimento a colpo sicuro e invece l’olandese non ha dato subito l’ok al trasferimento. Da, nonostante lo scoraggiamento iniziale, sono rimasti alla finestra anche se la speranza di un «no» all’Arabia del calciatore è appeso a un filo.

Una telenovela da far invidia a tante altre che hanno accompagnato le estati romaniste e che tiene i tifosi. Inevitabilmente il ds è tornato alla ricerca di profili alternativi con Nusa in testa al gradimento di allenatore e dirigenza. Anche per il norvegese, però, i costi sono alti e la possibile concorrenza della Premier League resta dietro l’angolo. Sempre in Inghilterra, invece, potrebbe rimanere Garnacho. L’Aston Villa si è fatto avanti concretamente nelle ultime ore e potrebbe arrivare a dama. Nella lista anche i nomi di Godts e Schjelderup proposti dal mercato.