Vacanze finite, Malen torna a Trigoria

Malen torna a Trigoria dopo il deludente mondiale con l’Olanda. Prima le visite, poi l’allenamento. Intanto si cerca il suo vice: occhi su Tresoldi.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Alla fine un solo olandese è sbarcato a Roma ieri. Malen è atterrato a Fiumicino in mattinata insieme alla propria famiglia, zaino della nazionale in spalla, cappellino e una felpa che stona considerando i 40 gradi di questi giorni. Bobby è tornato ed è pronto a mettersi alle spalle un Mondiale che non lo ha mai visto protagonista. Zero gol in quattro partite e un rapporto con Koeman mai veramente decollato. Qualche scontro tra i due soprattutto sul ruolo: il ct lo ha schierato esterno e davanti gli ha preferito Brobbey dal secondo match in poi.

Il vice-Malen è Tresoldi

Ora a riabbracciarlo c’èche non ci pensa minimamente a toglierlo dal centro dell’attacco. L’anno scorso ha trascinato la squadra incon quattordici reti in diciotto gare e se l’estate ancora non ha regalato volti nuovi, il tecnico quantomeno riparte dalle sue certezze. Eè tra queste. Questa mattina svolgerà le visite mediche di rito al Campus, poi andrà aper il primo allenamento alle ore 18. Domani, invece, sarà subito in campo per il test contro il

Dietro di lui c’è il vuoto, e quello che dovrebbe essere il suo vice è stato già individuato. Nicolò Tresoldi, italiano di nascita ma tedesco d’adozione, è sul taccuino da tempo e il suo arrivo è slegato all’addio di Dovbyk. Non serve per forza prima la sua vendita, quello che servirebbe è il tempismo che ai Friedkin spesso e volentieri manca. I contatti con gli agenti proseguono e il giocatore è stato intanto bloccato per evitare gli inserimenti di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ha dato il suo ‘ok’ alla Roma, è disposto ad aspettare ma non all’infinito. Per questo c’è da trovare la quadra con il Bruges.