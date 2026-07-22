D’Amico prepara l’offerta per Tresoldi

La Roma ha un accordo con Tresoldi ma non ha ancora presentato un’offerta al Bruges. Serve la cessione di Dovbyk, per cui ora si accetta anche una lieve minusvalenza.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Tanta concorrenza, senza club arabi all’orizzonte. Almeno per ora. Nicolo Tresoldi, però, la sua priorità l’ha data alla Roma di Gasperini e si attende nei prossimi giorni un segnale importante. L’attaccante italo-tedesco ha già trovato l’intesa economica con la Roma e dato il pieno gradimento al progetto di Gasperini.

Porte girevoli tra Dovbyk e Tresoldi

Cosa manca? L’offerta al Club Bruges ovviamente. La questione Summerville ha assorbito ogni energia del ds D’Amico, ma nei prossimi giorni è prevista un’accelerata per Tresoldi che piace anche a Borussia Dortmund ed Atletico Madrid grazie all’ottima annata appena trascorsa in Belgio: 13 gol in 30 partite. L’obiettivo è chiudere l’operazione a 25 milioni, prima della cessione di Dovbyk.

Tresoldi, infatti, andrebbe a prendere il posto dell’ucraino per il quale la Roma ora è disposta ad ascoltare anche offerte al ribasso, rischiando quindi una piccola minusvalenza. Sull’attaccante è forte l’interesse della Fiorentina, ma servirebbe una riduzione sullo stipendio da 3,5 milioni.