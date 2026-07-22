Roma, è in vendita la nuova maglia

Oggi 22 luglio 2026 è ufficialmente in vendita la prima maglia per la stagione 2026/27. Si può trovare negli store di Roma e Adidas.

Ieri sera abbiamo visto Paulo Dybala affacciarsi di fronte alla folla romanista festante, riunitasi per celebrare i novantanove anni dell’AS Roma. Indossava la nuova prima maglia, quella che i giallorossi vestiranno nella stagione 2026/2027. Oggi, 22 luglio, la divisa è ufficialmente in vendita. Acquistabile nei Roma Store fisici e online, così come nei negozi Adidas (e anche sul sito del brand tedesco).

La nuova maglia della Roma