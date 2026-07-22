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Roma, è in vendita la nuova maglia

Lorenza Suriano
Pubblicato 43 minuti fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, è in vendita la nuova maglia

Oggi 22 luglio 2026 è ufficialmente in vendita la prima maglia per la stagione 2026/27. Si può trovare negli store di Roma e Adidas.

Ieri sera abbiamo visto Paulo Dybala affacciarsi di fronte alla folla romanista festante, riunitasi per celebrare i novantanove anni dell’AS Roma. Indossava la nuova prima maglia, quella che i giallorossi vestiranno nella stagione 2026/2027. Oggi, 22 luglio, la divisa è ufficialmente in vendita. Acquistabile nei Roma Store fisici e online, così come nei negozi Adidas (e anche sul sito del brand tedesco).

La nuova maglia della Roma

Il kit è caratterizzato dallo storico abbinamento giallo e rosso, con un tocco di modernità. In giallo lo sponsor Eurobet, mentre resta in bianco lo sponsor di manica WizzAir. Sulle spalle, anche le celebri tre strisce Adidas. Fa il suo ritorno il vecchio stemma, quello tradizionale e messo in primo piano anche ieri dalla tifoseria durante i festeggiamenti.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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