Nusa e Godts le alternative

Corriere dello Sport (J.Aliprandi – G.Marota) – Summerville è ormai un capitolo chiuso. E a Trigoria non c’è tempo da perdere. Tony D’Amico ha già rimesso in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello, un nome capace di cancellare in fretta la delusione per il mancato arrivo dell’ex obiettivo.

Fredda al momento la pista che porta a Garnacho, anche perché l’Aston Villa di Unai Emery sta spingendo sull’acceleratore sia con il Chelsea che con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare nel giro delle prossime 48 ore. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo trattato in precedenza e capace di fare il doppio ruolo esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra.

Tra le candidature più intriganti spicca poi Godts, il talento belga che abbina qualità, prospettiva e numeri importanti. Ventuno gol e dodici assist nell’ultimo campionato olandese certificano una crescita impressionante e spiegano perché la sua valutazione non scenda sotto i 35-40 milioni di euro. Un investimento pesante, ma destinato a garantire presente e futuro. Schjelderup e Mbaye rappresentano due profili che convincono i giallorossi. Meno pronti rispetto ai nomi di prima fascia, ma ricchi di talento e margini di crescita, tanto da poter diventare rinforzi aggiuntivi dopo l’arrivo del grande colpo.