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Nusa e Godts le alternative

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 ora fa il 22/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Nusa e Godts le alternative

La Roma si allontana da Summerville e si guarda intorno. Nusa è il sogno, Moreira il jolly, piace molto anche Godts. Difficile Garnacho.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi – G.Marota)Summerville è ormai un capitolo chiuso. E a Trigoria non c’è tempo da perdere. Tony D’Amico ha già rimesso in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello, un nome capace di cancellare in fretta la delusione per il mancato arrivo dell’ex obiettivo.

Le alternative, del resto, non mancano. Sono settimane che il direttore sportivo studia profili, raccoglie informazioni e prepara eventuali affondi. Ora quei dossier tornano d’attualità. In cima ai sogni resta Antonio Nusa, probabilmente il talento più affascinante della lista. Un’ala che rappresenterebbe un salto di qualità persino superiore a Summerville, ma anche un’operazione ai limiti del proibitivo. Il Lipsia non ha alcuna necessità di vendere e, se dovesse farlo, pretenderebbe una cifra da capogiro.

Godts e gli altri

Fredda al momento la pista che porta a Garnacho, anche perché l’Aston Villa di Unai Emery sta spingendo sull’acceleratore sia con il Chelsea che con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare nel giro delle prossime 48 ore. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo trattato in precedenza e capace di fare il doppio ruolo esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra.

Tra le candidature più intriganti spicca poi Godts, il talento belga che abbina qualità, prospettiva e numeri importanti. Ventuno gol e dodici assist nell’ultimo campionato olandese certificano una crescita impressionante e spiegano perché la sua valutazione non scenda sotto i 35-40 milioni di euro. Un investimento pesante, ma destinato a garantire presente e futuro. Schjelderup e Mbaye rappresentano due profili che convincono i giallorossi. Meno pronti rispetto ai nomi di prima fascia, ma ricchi di talento e margini di crescita, tanto da poter diventare rinforzi aggiuntivi dopo l’arrivo del grande colpo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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