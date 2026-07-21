Summerville, la chiamata dell’amico Malen

Tra i co-protagonisti dell’affare Summerville c’è Donyell Malen, suo amico e compagno di nazionale. Gasperini li sogna insieme nel tridente.

Corriere dello Sport (G.Marota) – La chiamata di Donny, l’amico lasciato col broncio sul volo di ritorno dagli Stati Uniti. Malen si è mosso per Summerville, informandosi sullo stato di avanzamento della trattativa con il diretto interessato. Gli ha chiesto aggiornamenti mostrandosi entusiasta, forse perché profondamente convinto che con il connazionale al proprio fianco anche il suo rendimento potrà ulteriormente migliorare.

Il tridente con Malen e Summerville