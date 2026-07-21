Summerville, la chiamata dell’amico Malen

Tra i co-protagonisti dell’affare Summerville c’è Donyell Malen, suo amico e compagno di nazionale. Gasperini li sogna insieme nel tridente.
Corriere dello Sport (G.Marota) – La chiamata di Donny, l’amico lasciato col broncio sul volo di ritorno dagli Stati Uniti. Malen si è mosso per Summerville, informandosi sullo stato di avanzamento della trattativa con il diretto interessato. Gli ha chiesto aggiornamenti mostrandosi entusiasta, forse perché profondamente convinto che con il connazionale al proprio fianco anche il suo rendimento potrà ulteriormente migliorare.
Il tridente con Malen e Summerville
Malen immagina un attacco da sogno nella stagione della Champions: lui, Summerville e Dybala, un trio in grado di accendere pure la fantasia dei tifosi. «Crysencio è fantastico», ha detto Donyell durante la rassegna iridata. Il giocatore del West Ham ha realizzato due reti durante la Coppa del Mondo, Malen ha cominciato da titolare e ha concluso l’avventura in panchina con tanto di incomprensioni col ct Koeman. Ora i due partner dell’attacco oranje sono pronti a ritrovarsi nella Capitale.