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Oggi la ripresa. Dubbi su Angelino

Lorenza Suriano
Pubblicato 9 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Oggi la ripresa. Dubbi su Angelino

La Roma riprenderà gli allenamenti oggi alle 18. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Angelino, parso ancora in ritardo di condizione.

Il Tempo (L.Pes) – Un giorno di riposo poi subito al lavoro. Oggi pomeriggio alle 18 la Roma riprenderà gli allenamenti nel ritiro di Trigoria dopo il lunedì libero concesso da Gasperini. La squadra dopo l’allenamento dormirà nel centro sportivo e poi riprenderanno le doppie sedute che hanno caratterizzato i primi giorni. La prima settimana di lavoro si è conclusa col test in famiglia di domenica e i sei gol alla Primavera. Giovedì è in programma un’altra amichevole, sempre al Fulvio Bernardini, stavolta col Trastevere. Mentre domenica i giallorossi voleranno a Cannes per un test con la squadra transalpina dei Friedkin.

La situazione di Angelino

Tra i calciatori che restano sotto l’occhio attento del tecnico c’è Angelino. Nell’uscita di domenica lo spagnolo è apparso ancora lontano dalla miglior condizione. Il laterale è reduce da una stagione, di fatto, terminata a settembre per problemi fisici. Il tono muscolare non è quello della sua prima stagione completa nella Capitale e da qui a fine mese saranno fatte valutazioni più profonde sul suo futuro. Qualche interessamento in Spagna c’è stato nelle scorse settimane ma Angelino ha messo come priorità quella di giocarsi le proprie carte nel ritiro giallorosso. Ma il suo futuro a Roma resta in dubbio. L’ultima parola, chiaramente, spetta all’allenatore.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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