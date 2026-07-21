Roma regalo per Gasp, ecco Summerville

La Roma è vicina a regalare il primo colpo del suo mercato a Gasperini. I giallorossi sono fiduciosi di incassare il sì del West Ham per Summerville.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Ci siamo? Sì, dovremmo davvero esserci. Finalmente, tra l’altro, verrebbe quasi da dire, considerando anche tutti i contatti febbrili degli ultimi due giorni. L’attesa infatti è tutta per oggi. Per la fumata bianca e per il primo regalo stagionale per Gian Piero Gasperini. Anche ieri, infatti, le riunioni tra Roma e West Ham sono andate avanti fino a tarda notte, esattamente come quelle con gli agenti di Crysencio Summerville. Che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà anche il primo acquisto giallorosso di questa seconda stagione gasperiniana. Il sì era atteso per ieri a tarda serata, con la Roma molto fiduciosa sull’esito finale della trattativa.

Il costo di Summerville

Anche ieri, dunque, Roma e West Ham hanno trattato per tutto il corso della giornata, cercando di trovare la quadra intorno al cartellino dell’ala olandese. Alla fine la Roma dovrebbe pagare 47 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere poi altri 4-5 di eventuali bonus. Insomma, una cifra molto vicina a quei 45 milioni di sterline che il West Ham voleva grazie al gentlemen agreement messo in piedi con il giocatore, a cui era stato promesso che in caso di retrocessione in Championship sarebbe stato libero di andare via altrove.

Il che porterebbe Summerville ad essere il giocatore più pagato della storia della Roma, anche molto di più dei 42 milioni spesi per Patrick Schick, dei 40 (più bonus) per Tammy Abraham o dei 38,5 di due estati fa per Artem Dovbyk (saliti fino a 41 con le commissioni). La voglia era quella di regalare finalmente un colpo a Gasp, ma anche di evitare un altro giro a vuoto come successo con Mason Greenwood. Summerville, tra l’altro, ha sperato fino in fondo in una chiamata dalla Premier, che però finora non è arrivata. E ha detto sì al contratto da 4,2 milioni più bonus della Roma.