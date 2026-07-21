Mbaye, tentazione Roma

La Roma vuole due esterni d’attacco e valuta la candidatura di Ibrahim Mbaye, talento classe 2008 in uscita dal Paris Saint-Germain.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il Psg avrebbe aperto al prestito di Ibrahim Mbaye, ala offensiva già protagonista di diversi lampi nella stagione trionfale dei campioni d’Europa nonostante abbia solo 18 anni. Il classe 2008 è stato sondato nelle ultime ore dalla Roma, che non si accontenta di Summerville per rinforzare il reparto alle spalle di Malen.

Mbaye piace, ma c’è concorrenza

«Ora ne ho solo due, Dybala e Soulé», ha raccontatonei giorni scorsi. Il tecnico ha salutato, non può ancora contare su(svincolato), mentre, comunque più centravanti che trequartista, è fermo per infortunio. Il tecnico lo ha detto chiaramente: «Me ne aspetto altri due». Potrebbero arrivare due profili differenti: un calciatore già pronto – dove per “pronto” la nuovasostenibile comunque intende mai oltre i 25 anni – e un giovane da svezzare ma possibilmente nel minor tempo possibile.

L’acquisto di Vaz non ha dato fin qui i frutti che l’allenatore s’augurava. Mbaye è un profilo differente: ha già giocato 42 partite (con 4 gol e 4 assist) con la formazione che da un biennio domina il continente, giocandosi il posto nel reparto offensivo più esplosivo del pianeta. Ma non solo: Mbaye ha appena partecipato anche al Mondiale con il Senegal (sempre in campo, in gol proprio contro la Francia), la nazionale che ha scelto per le origini dei genitori pur essendo nato a Trappes, 11 km da Versailles.

Per mettere le mani su questo gioiello bisognerebbe superare una concorrenza molto agguerrita. Il senegalese sarebbe infatti finito nel mirino di Borussia Dortmund, Lipsia, Tottenham e Atletico Madrid. Le cifre che girano sono alte per l’età del ragazzo, maggiorenne da sette mesi, ma non faraoniche per le sue prospettive e soprattutto per i prezzi che girano in questo mercato: si parla infatti di 25-30 milioni per il riscatto tra dodici mesi, con un controriscatto fissabile a 35-40.